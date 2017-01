Professionell und schnell : E-Mail Marketing richtig gemacht

In der heutigen Zeit ist ein gutes Produkt ohne die richtige Werbung fast sinnlos, da sehr viele Menschen nicht wissen, dass es dieses überhaupt gibt. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ein Produkt gut vermarktet wird, wenn Sie einen guten Gewinn damit erzielen möchten. Hierzu gibt es viele verschiedene Formen der Werbung. Werbeplakate, Fernsehwerbung oder Onlinewerbung. Letzteres kann aufgeteilt werden in Werbungen, welche auf Websites eingeblendet werden und E-Mail Werbungen.

Und was ist E-Mail Marketing?

Nun, email Marketing beschreibt das Versenden von Werbung für ein Produkt oder eine Produktreihe über das Internet. Die versendete Mail beinhaltet hierbei meistens eine relativ aufwendige Grafik, welche beispielsweise der des geworbenen Onlineshops entspricht. Üblich ist es auch, dass gezielte Produkte mit Preis und weiteren Informationen in der Nachricht beworben werden. Sehr oft befindet sich auch ein Link in der Mail, sodass der Benutzer bei Interesse den Shop besuchen kann.

Diese Marketingform wird oft über Programme durchgeführt, da die Bedienung relativ einfach ist und viele Mails gleichzeitig verschickt werden können. Im Programm wird der Absender eingetragen und die Message mit dem Text und den eventuellen Grafiken erstellt. Anschließend werden alle Empfänger mit Vor- sowie Nachname und Adresse eingetragen. Schon kann man die Werbung an sehr viele Adressen gleichzeitig versenden. Die email-Adressen aller gewünschten Personen bekommen Sie entweder durch freiwillige Einträge in einem Newsletter beispielsweise oder auch die Möglichkeit des Adressen kaufen führt hierbei zum Ziel. Jedoch sind nicht immer alle Werbemails gewünscht. Mails mit unerwünschtem oder unpassendem Inhalt werden als Spam bezeichnet. Diese werden im entsprechenden Programm oft automatisch erkannt und in den Spamordner verlegt. Daher gilt also: Vorher sollten Sie bereits abwägen, welches Vermarktungsmittel Sie nutzen möchten.