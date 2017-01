Vorteile des Mobilen Internets

Die Nutzung von Suchmaschinen über mobiles Internet erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die neueste Errungenschaft der Suchmaschinen sind die sogenannten SEO-Apps – zu Deutsch: Suchmaschinenoptimierung.

Diese kleinen Programme sind dazu da, dass Websites im Suchmaschinenranking in den unbezahlten Suchergebnissen auf höheren Plätzen erscheinen und somit leichter gefunden werden.

Bei der Suchmaschinenoptimierung werden die Techniken der Webcrawler und Sortieralgorithmen einer Suchmaschine untersucht. Diese Techniken werden allerdings von den Suchmaschinenbetreibern in kurzen Abständen verändert und nur teilweise offen gelegt, um Missbrauch zu erschweren. Eine weitere Möglichkeit der Optimierung ist die Auswahl der geeignetsten Suchbegriffe. Hierbei bedient man sich häufig der frei verfügbaren Keyword-Datenbanken. Zudem kann mit der SEO-App ganz leicht und einfach das mobile Internet Nutzungsverhalten von Usern analysiert werden.

Seo-Apps

Mittlerweile gibt es zahlreiche brauchbare SEO-Apps für das iPhone, mit denen man von unterwegs eine Übersicht über aktuelle Domain-Kennzahlen und Rankings erhält. Im nächsten Abschnitt werden einige SEO-Apps, die u.a. bei iTunes erhältlich sind, vorgestellt.

SEO-Diver

Diese App liefert Website-Betreibern kostenlos Zahlen über die Sichtbarkeit einer Domain bei den Suchergebnissen bekannter Suchmaschinen. Dabei gibt die App die Domain in drei Kennzahlen aus: die Suchreichweite, die Suchwahrnehmung und die statistische Sichtbarkeit. Die Suchreichweite gibt Informationen über die Leistungsfähigkeit in den vergangenen Monaten. Mit der Suchwahrnehmung werden mögliche Impressions in der Suchreichweite dargestellt und die statistische Sichtbarkeit zeigt wie prominent die ausgewählte Domain für einen Querschnitt von 500.000 Keywords in den Suchergebnissen vertreten ist.

SEO-Stats

SEO-Stats liefert einen schnellen Überblick über die wichtigsten Werte einer Domain. Dazu gehören: Pagerank, Anzahl der von Google indexierten Seiten, Yahoo-Links, Domainalter, Wikipedia-Links und vieles mehr. Beim Aufruf dieser App erscheint für den Nutzer zunächst ein Auswahlbildschirm auf dem der Nutzer nicht nur die ausgewählte Domain eingibt, sondern auch die gewünschten Kennzahlen per Schieberegler reduzieren kann.

SEO-Search-Ranking

Diese App überwacht die Rankings bestimmter Keywords zu einer Domain.

Um diese und weiter Apps vernünftig nutzen zu können empfiehlt sich einen Internetflat- sowie ein internetfähiges Smartphone.