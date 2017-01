Neukundengewinnung durch Suchmaschinenoptimierung

Die Suchmaschinenoptimierung, auch SEO genannt, dient der Neukundengewinnung. Durch schnelleres Auffinden ihrer Websites, bei der Suche im Internet,wird ein höherer Kundenzulauf generiert. Die Neugierde des Kunden wächst auf das zu vermittelnde Angebot. Anfragen und Bestellungen der Neukunden mehren sich. Um das zu erreichen, muss der SEO-Text bei den Suchmaschinen gut platziert sein.

Sich zu präsentieren war und ist ein unbedingtes Muss jedes Anbieters. Die richtige Präsenz zu finden hängt in der modernen Technologie von der Optimierung einer Suchmaschine ab. Um in die ersten Seiten zu kommen, müssen die Produktbeschreibungen einmalig sein. Keywörter vermitteln die eigentliche Suchfunktion. Wörter und Wortkombinationen sollten sinnvoll zusammengefaßt werden. Damit Kunden auf der Website bleiben, müssen gute Texte erstellt werden. Die Suchmaschinenoptimierung ist eines der wichtigsten Elemente im Online Marketing.

Um die Website bei Google, Bing, Yahoo und anderen an vorderster Stelle zu bekommen, müssen die Seiten gezielt auf die Anforderungen im Netz aufgebaut werden. Dazu bedingt es einer brisanten Struktur. Auch die Popularität der Linkseiten setzt eine bestimmte Vorrausetzung in Bewegung, um suchgerecht zu optimieren. Gezielt eingesetzt, kann sie an oberste Stelle rücken. Machen Sie als Erstes eine Websiteanalyse und dann eine Keywortanalyse Ihres Textes. Zu viele Keywörter überspringen die Suchmaschinen und letztendlich haben Sie nichts gewonnen. Für eine Suchmaschinenoptimierung muss der Text suchmaschinentauglich sein und mit den richtigen Metatags kooperieren. Die nächsten Schritte sind die On-Page-Optimierung und Off-Page-Optimierung. Monitoring und Tracking folgen dann.

Ein weiterer Bereich, um Neukunden zu generieren ist, dass Sie versuchen sollten, eine suchmaschinenfreundliche URL-Struktur aufzubauen. Sollten alte URL`s vorhanden sein, so ist es erforderlich, sie zu übernehmen oder weiterzuleiten. Das kann sich positiv auf das Ranking auswirken. Achten Sie auch auf die Links Ihrer Website. Unkorrekte Links können die Suche nach Ihrer Website einschränken und damit die Neugierde der Kunden auf Ihre Angebote schmälern. Wenn Sie alle Schritte befolgen, steht einer Neukundengewinnung nichts im Wege.

Bild: Alexander Klaus / Pixelio.de