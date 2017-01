Outsourcing im Online-Marketing

Wer im Internet aktiv ist kennt das Problem: Zu viele Baustellen, die bedient werden wollen. Manchmal kommt da selbst das beste Team einfach nicht mehr mit, wenn man auf dem aktuellen Stand bei der technischen Entwicklung Schritt halten will. Zumindest was das Geschäft mit den Suchmaschinenrankings angeht gibt es jedoch professionelle Hilfe. Wer sich um das Thema Suchmaschinenoptimierung nicht selbst kümmern will, der beauftragt einfach eine SEO Agentur. Das kann aus vielen Gründen hilfreich und nützlich sein. Problem: Beendet man die Zusammenarbeit, wird auch oft das Know-how wieder abgezogen. Daher ist es besser, einen Anbieter zu engagieren, der das Team vor Ort fit macht und so dafür sorgt, dass man mit dem Bereich SEO auch nach dem Ausscheiden der Agentur weitermachen kann. Das macht Sinn, denn Suchmaschinenoptimierung hat sich im Marketing-Mix etabliert. Vor allem für Shops oder werbefinanzierte Angebote im Internet ist es enorm wichtig, bei Google ganz vorn mit dabei zu sein. Landet man mit seinem Angebot nicht mindestens auf der ersten Ergebnisseite, dann sieht es schlecht aus. Die „Sichtbarkeit“ ist schlicht und ergreifend nicht da und ohne „Sichtbarkeit“ gibt es eben auch keine Besucher für die Website. Wer im Internet also Geld verdienen will, der braucht Suchmaschinenoptimierung.